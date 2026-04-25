Ginosa torna il Trofeo XCO Terra delle Gravine

A Ginosa si sta preparando per la settima edizione del Trofeo XCO Terra delle Gravine, un evento di mountain bike che fa parte del calendario ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana. La manifestazione si svolgerà nel territorio delle Gravine e coinvolgerà ciclisti provenienti da diverse regioni italiane. L'appuntamento è stato annunciato dal quotidiano locale e rappresenta un momento importante per il settore ciclistico nazionale.

Ginosa si prepara a ospitare la settima edizione del Trofeo XCO Terra delle Gravine, appuntamento inserito nel calendario nazionale della Federazione Ciclistica Italiana. La manifestazione rappresenta uno degli eventi di riferimento per la mountain bike a livello nazionale. La presentazione ufficiale è in programma martedì 28 aprile 2026 alle ore 10 presso la Community Library di Ginosa, in corso Vittorio Emanuele II. . 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ginosa, torna il Trofeo XCO Terra delle Gravine Notizie correlate Fatica, roccia e storia: torna lo spettacolo del Trofeo XCO, il cross country delle “Giostre”SAN PANCRAZIO SALENTINO - Nel cuore del Salento, dove la terra diventa rossa e la pietra racconta secoli di storia, c’è un percorso che negli anni si... Leggi anche: Sinner torna Re sulla terra rossa (di casa): “Un trofeo speciale, essere il numero 1 è secondario” Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Ginosa | Dopo oltre trentacinque anni di attesa torna: Il Trofeo Genusia. Just tv; Mountain Bike: Ginosa ospita il grande XCO nazionale con il Trofeo Terra delle Gravine; Mountain Bike: Ginosa ospita il grande XCO nazionale con il trofeo Terra delle Gravine. Ginosa presenta il VII Trofeo XCO Terra delle Gravine: sport e territorio protagonistiGINOSA (TA) - Il Comitato Provinciale FCI Taranto invita la stampa alla conferenza di presentazione della settima edizione del Trofeo XCO Terra delle Gravine, uno degli appuntamenti più rilevanti del ... giornaledipuglia.com Che si dice a Ginosa by Piazzanews. . SI DICE CHE… Le esequie del Generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri Maurizio Stefanizzi si sono svolte ieri, 24 aprile 2026, presso la Basilica di Santa Giustina a Padova. Un momento di profonda com - facebook.com facebook