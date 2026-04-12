Dopo aver perso il primo posto lo scorso novembre, il tennista di San Candido torna in vetta alla classifica Atp. Questa conquista coincide con la vittoria sulla terra rossa, superficie sulla quale si sente più a suo agio. In un’intervista, ha dichiarato che ottenere questo risultato rappresenta un trofeo speciale, sottolineando che essere numero uno è un riconoscimento, ma non la cosa più importante.

Jannik Sinner torna il principe del tennis mondiale. Lasciata la posizione uno della classifica lo scorso 9 novembre, da oggi il tennista di San Candido torna in cima alla graduatoria del ranking Atp. Potere del Masters 1000 vinto a Montecarlo, dove l’altoatesino ha messo il turbo nel secondo set quando, sotto per un 1-3, ha poi portato a casa 5 game consecutivi chiudendo ogni discorso sul 6-3. Il primo parziale era stato più equilibrato, ma comunque era stato l’azzurro ad avere avuto la meglio al tie-break concedendo 5 punti al suo avversario. Questo è il promo trofeo importante che Jannik vince sulla terra battuta ed è curioso che lo abbia fatto a casa sua e dopo aver conquistato Indian Wells e Miami, mettendosi in tasca i primi tre Masters 1000 della stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner torna Re sulla terra rossa (di casa): “Un trofeo speciale, essere il numero 1 è secondario”

Jannik Sinner sorride: “Tornare n.1 è secondario, conta aver vinto un torneo del genere sulla terra”Jannik Sinner si è preso tutto al Masters 1000 di Montecarlo: vittoria contro il grande rivale Carlos Alcaraz, primo trofeo in carriera nel...

Sinner, per tornare il numero uno deve superare il tabù terra rossaJannik Sinner esordirà nel torneo di Montecarlo al secondo turno contro il vincente della sfida tra la wild card Kouame e il francese Humbert.