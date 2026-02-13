Angelo Fabiani rischia il posto alla Lazio dopo che il presidente Lotito ha iniziato a ponderare un cambio in quella posizione. La decisione nasce dai risultati recenti della squadra e dalla volontà di rafforzare la struttura tecnica, nel frattempo circolano voci su un possibile nome per il suo successore.

L’attuale direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani è in bilico: Lotito riflette su una possibile sostituzione. E spunta il nome di un candidato Giorni di riflessioni e di programmazione in casa Lazio. Mentre i tifosi continuano la protesta nei confronti del patron Lotito (annunciando l’astensione dallo stadio anche in vista della sfida contro l’Atalanta, in programma sabato allo stadio Olimpico di Roma), la dirigenza biancoceleste guarda al futuro e prova a programmare le prossime tappe: il club ha annunciato per la prossima settimana la presentazione del progetto legato allo stadio Flaminio, con tanto di conferenza stampa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Lazio, Fabiani in bilico: spunta il nome di un possibile sostituto per il ruolo di Ds

Questa mattina il direttore sportivo della Lazio, Fabiani, ha ribadito che la squadra è di tutti.

Il mercato della Lazio si avvicina a una fase di rinnovo, con attenzione rivolta al reparto offensivo.

