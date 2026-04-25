In Giappone si registra una svolta significativa riguardo alla politica sulle armi, con il governo che si prepara ad affrontare questioni considerate fino a ora tabù. La ministra dell’Interno ha dichiarato che il suo esecutivo si concentrerà su problematiche di grande rilevanza legate alla regolamentazione delle armi letali. Questa decisione arriva dopo la vittoria schiacciante alle elezioni di febbraio 2026, risultato che testimonia un cambiamento nelle priorità politiche del paese.

La premier ultra conservatrice Takaichi ha archiviato la politica pacifista del Paese. Per ragioni industriali e anche militari, in un contesto di crisi diplomatica con la Cina. E pure il vincolo anti-nucleare potrebbe cadere. «Il mio governo affronterà questioni irrisolte di enorme portata». Sanae Takaichi l’aveva promesso, nella campagna per le elezioni di febbraio 2026, poi stravinte. Ora la premier ultra conservatrice ha iniziato davvero a cambiare il volto del Giappone: abolite ufficialmente le restrizioni all’export di armi letali, grazie a un’ampia maggioranza in grado di portare a termine riforme a lungo rimandate. Tokyo può dunque vendere all’estero navi da guerra, carri armati, jet e missili.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Giappone, i motivi della svolta identitaria che mette fine al tabù delle armi letali

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