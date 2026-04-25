Giappone addio al pacifismo | Tokyo autorizza la vendita di armi letali

Il governo giapponese ha approvato una decisione che consente la vendita di armi letali a paesi considerati partner strategici in Asia. La premier ha firmato un decreto che permette questa esportazione, segnando una modifica rispetto alle politiche precedenti. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato del governo e riguarda specifici accordi con altri paesi della regione.

? Cosa sapere La premier Takaichi autorizza la vendita di armi letali verso partner strategici in Asia.. La decisione scardina i principi sull'export militare e l'interpretazione dell'Articolo 9.. A Tokyo la premier Takaichi ha ufficialmente rimosso i vincoli sull’esportazione di armamenti letali, segnando il tramonto del pacifismo post-bellico giapponese con l’approvazione di nuove norme commerciali che permettono la vendita di missili, jet e carri armati verso partner strategici. La decisione della guida ultra conservatrice, che aveva promesso interventi radicali durante la campagna elettorale di febbraio 2026, scardina i tre principi sull’export militare che hanno guidato il Paese per decenni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giappone, addio al pacifismo: Tokyo autorizza la vendita di armi letali Giappone - Le 10 Armi Più Potenti nella JSDGF! Notizie correlate Per la prima volta nella sua storia, il Giappone ha approvato la vendita di armi letali all’esteroIl governo del Giappone ha approvato un’importante modifica alle proprie regole, autorizzando la vendita di armi letali, come missili, aerei da... Fine del tabù. Ecco come Tokyo apre all’export di armi letaliIl Giappone rompe uno dei pilastri della sua identità strategica del dopoguerra e si prepara a entrare, con ambizioni industriali e geopolitiche, nel... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Ultimo addio al pacifismo. Svolta sulle armi in Giappone, l'irritazione della Cina (di M. Lupis). Ultimo addio al pacifismo. Svolta sulle armi in Giappone, l'irritazione della CinaTokyo allenta i vincoli sull’export militare per rafforzare industria e deterrenza, ma Pechino legge la mossa come un segnale di riarmo e rilancia la tensione ... huffingtonpost.it Giappone, i motivi della svolta identitaria che mette fine al tabù delle armi letaliLa premier ultra conservatrice Takaichi ha archiviato la politica pacifista del Paese. Per ragioni industriali e anche militari, in un contesto di crisi diplomatica con la Cina. E pure il vincolo anti ... lettera43.it