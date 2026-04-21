Per la prima volta nella sua storia il Giappone ha approvato la vendita di armi letali all’estero

Per la prima volta nella sua storia, il governo giapponese ha dato il via libera alla vendita di armi letali all’estero. La decisione prevede l’autorizzazione a esportare missili, aerei da guerra, carri armati, navi da guerra e droni armati a altri Paesi, modificando le norme precedenti che vietavano tali operazioni. La modifica rappresenta un cambiamento rispetto alle politiche di difesa adottate fino a ora.

Il governo del Giappone ha approvato un’importante modifica alle proprie regole, autorizzando la vendita di armi letali, come missili, aerei da guerra, carri armati, navi da guerra e droni armati, ad altri Paesi, fino ad ora non consentita. Prima di oggi, le uniche armi acquistabili dal Sol Levante erano quelle non letali, ad esempio sistemi di trasporto o per il riconoscimento delle mine antiuomo. A volere fortemente questo cambiamento, che altera significativamente le politiche pacifiste adottate dalla nazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stata la prima ministra Sanae Takaichi. Nel corso della riunione, sono stati oggetto di discussione anche i “Tre principi sul trasferimento dell’equipaggiamento di difesa”, ovvero le linee guida sulle esportazioni di armi, adottate nel 2014 da Shinzo Abe.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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