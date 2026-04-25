Gianluca Rocchi il designatore degli arbitri indagato a Milano per concorso in frode sportiva

Il designatore degli arbitri delle serie principali è stato iscritto nel registro degli indagati a Milano con l’accusa di concorso in frode sportiva. L’avviso di garanzia è stato consegnato ieri, in relazione a un procedimento giudiziario in corso. La sua posizione riguarda presunti illeciti legati all’organizzazione e alla gestione delle partite di calcio. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia sulle pratiche sportive e le eventuali irregolarità.

Avviso di garanzia per il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi. Lo avrebbe ricevuto ieri per «concorso in frode sportiva». Secondo quanto riportato dall’Agi, l’inchiesta condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione si riferirebbe al campionato 2024-2025 e, in particolare, ad alcuni episodi avvenuti nella sala Var di Lissone durante le gare. La Procura indaga per frode sportiva, la stessa ipotesi di reato attorno alla quale nacque «Calciopoli» culminata con la retrocessione in serie B della Juventus. Il designatore avrebbe esercitato pressioni su Var e Avar. Il rigore in Udinese-Parma In particolare, ci si riferisce a quanto sarebbe avvenuto il 1° marzo 2025, durante Udinese-Parma.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri indagato a Milano per «concorso in frode sportiva» Notizie correlate “Indagato per concorso in frode sportiva il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi”Un’inchiesta che riporta il calcio italiano indietro nel tempo, fino alle ombre di Calciopoli, ma che si muove dentro il presente fatto di Var... Calcio, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportivaMilano, 25 aprile 2026 – Terremoto nel mondo dell’arbitraggio di calcio: il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Open Var, Rocchi: Giusto annullare il gol di Baschirotto. Napoli-Lazio, solo ammonizione per Lobotka; Agi: Designatore Rocchi è indagato per frode sportiva, pesa anche il caso di Inter-Verona; Open Var, Rocchi: Giusto annullare il gol di Baschirotto; Il designatore arbitrale Rocchi soddisfatto della direzione di Sacchi in Spezia-Mantova. Terremoto nel calcio italiano, indagato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi per frode sportivaInchiesta sul campionato 2024-25: sotto esame Var, arbitri e presunti condizionamenti nelle decisioni di gara ... affaritaliani.it Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva, avviso di garanzia al designatore degli arbitri di Serie A e B. Dalla gomitata di Bastoni alla falsa testimonianza: i casiIl mondo del calcio italiano trema di fronte a una nuova inchiesta della Procura di Milano che evoca spettri del passato. Secondo quanto rivelato dall’agenzia di stampa AGI, il ... leggo.it Avviso di garanzia per il designatore Gianluca Rocchi: nel mirino quanto accaduto in Udinese-Parma del marzo 2025, ma anche una mancata espulsione di Bastoni - facebook.com facebook Avviso di garanzia per il designatore Gianluca #Rocchi: è indagato per concorso in frode sportiva. Nel mirino della Procura di Milano ci sarebbero presunte pressioni su Var e Avar avvenute durante le ultime due stagioni. Inchiesta condotta dal pm milanese M x.com