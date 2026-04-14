Nel caso di Pietracatella, la conferma della presenza di ricina nel caso coinvolge madre e figlia, mentre il marito è risultato negativo al test. Altre cinque persone sono state ascoltate in Questura nell’ambito dell’indagine. Si ipotizza una possibile pista sentimentale, ma al momento non sono state fornite ulteriori dettagli ufficiali. La situazione rimane sotto controllo delle forze dell’ordine, che continuano le attività investigative.

Ricina confermata: il dato che cambia tutto. Nel giallo di Pietracatella arriva la conferma che trasforma definitivamente il caso: madre e figlia erano positive alla ricina. Non è più solo un sospetto investigativo, ma un elemento che trova riscontro negli esami tossicologici. Sara Di Vita, 15 anni, e Antonella Di Ielsi, 50, morte tra il 27 e il 28 dicembre, non sarebbero state vittime di una semplice intossicazione alimentare, come inizialmente ipotizzato, ma di un possibile doppio avvelenamento. Un passaggio che cambia la natura stessa dell’inchiesta, già formalmente aperta per omicidio a carico di ignoti. Il punto più delicato: Gianni Di Vita negativo alla sostanza.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Giallo di Pietracatella, marito negativo alla ricina: altre 5 persone in Questura, spunta la pista sentimentale

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Mamma e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella, dubbi su amici e famiglia: spunta l'ombra dei dissidiLa mamma Antonella Ielsi e la figlia Sara Di Vita sono state uccise con la ricina, una delle sostanze più letali al mondo.