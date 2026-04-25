Il programma televisivo Quarto Grado del 24 aprile propone aggiornamenti su alcuni casi giudiziari italiani, tra cui il processo a Garlasco e le indagini sulle due donne trovate avvelenate a Campobasso. Durante la puntata, vengono forniti dettagli sulle ultime novità emerse in questi procedimenti e sui nuovi indizi raccolti dagli investigatori. La trasmissione si concentra sui fatti accaduti e sulle evidenze finora emerse.

? Cosa sapere Quarto Grado trasmette il 24 aprile aggiornamenti su Garlasco, Campobasso e Pamela Genini.. I magistrati di Pavia e Milano si riuniscono domani per il caso Garlasco.. Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 21,20, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono una nuova puntata di Quarto Grado su Rete 4, portando in scena un mosaico di cronaca nera e vicende giudiziarie che toccano diverse realtà italiane. L’appuntamento informativo, accessibile anche tramite il servizio di streaming gratuito Infinity per dispositivi mobili e PC, promette di approfondire diversi filoni investigativi attraverso l’analisi di testimonianze dirette e aggiornamenti processuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giallo Garlasco e avvelenate di Campobasso: verità e nuovi indizi

GARLASCO. Il movente di Stasi non basta per un delitto così feroce

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