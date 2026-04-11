Stasera alle 21,20 su Rete 4, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono una nuova puntata di Quarto Grado. Tra i temi trattati ci sono un caso di veleno a Campobasso e nuovi indizi riguardanti il caso di Garlasco. La trasmissione si concentra su dettagli investigativi e aggiornamenti giudiziari, offrendo un approfondimento sui due casi.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano alla conduzione di Quarto Grado questa sera, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. La puntata promette un approfondimento serrato su diversi casi di cronaca che hanno scosso l’opinione pubblica, spaziando dalle indagini per avvelenamento a Campobasso fino ai nuovi sviluppi legati al caso di Garlasco. Indagini e testimonianze: il mistero del veleno a Campobasso. Il cuore dell’appuntamento televisivo di stasera sarà dedicato alla tragica vicenda che ha coinvolto Antonella e Sara. Le ricerche proseguono con l’obiettivo di identificare il responsabile dell’immissione di una sostanza tossica estremamente potente nei piatti consumati durante una cena natalizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veleno a Campobasso e nuovi indizi su Garlasco: il caso stasera

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Delitto Garlasco: i nuovi indizi e le anomalie - Storie italiane 03/11/2025

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Campobasso, madre e figlia avvelenate con la ricina: il marito cambia avvocatoCambio nella difesa di Gianni Di Vita, padre e marito di Sara Di Vita, 15 anni, e Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte a Pietracatella dopo Natale in ... lapresse.it

Donne avvelenate con la ricina a Campobasso: cosa non torna nelle indagini e i nuovi interrogatoriUna nuova giornata di interrogatori in Questura a Campobasso, vengono ascoltati amici e parenti stretti di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, figlia e madre morte dopo Natale probabilmente a causa di ... tg.la7.it

INES RODRIGUEZ SCEGLIE FORIO PER IL VIDEOCLIP DEL SINGOLO “VELENO” https://www.nuvola.tv/lisola-sotto-i-riflettori-ines-rodriguez-sceglie-forio-per-il-videoclip-del-singolo-veleno/ - facebook.com facebook

Continua il botta e risposta al veleno tra Tsitsipas e Ivanisevic L’ex croato aveva dichiarato: ”Lo sapevo già dal secondo giorno di allenamento. Quando è venuto a Zagabria per provare le racchette, sapevo che non sarebbe successo niente di tutto ciò. V x.com