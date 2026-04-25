Dopo la puntata del 24 aprile del GF Vip, l’illusionista ha rivolto parole dure nei confronti dell’opinionista, affermando di volerla “attaccare al muro”. La discussione è stata molto tesa, con l’illusionista visibilmente infuriato per le accuse rivolte dall’opinionista durante la trasmissione. La situazione ha portato a un clima particolarmente agitato all’interno della casa.

L’illusionista infuriato per le accuse dell’opinionista. Clima tesissimo al GF Vip dopo la puntata del 24 aprile. Protagonisti dello scontro Marco Berry e Selvaggia Lucarelli, con un confronto che è degenerato tra accuse, insulti e polemiche anche fuori dalla diretta. Tutto nasce da alcune battute fatte dall’illusionista su Alessandra Mussolini, in particolare legate al cognome, che hanno spinto l’opinionista a intervenire duramente. La replica in puntata e lo scontro verbale. Tutto parte da un video in cui si sente Berry dire: “ Già dire Alessandra Mussolini è un insulto “. Immediata la reazione di quest’ultima. «Bruttaccio! Dimmi quello che volevi dire, io ti ho capito bene» – ha affermato aggiungendo che non gli avrebbe più rivolto la parola.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - GF Vip, Marco Berry senza freni su Selvaggia Lucarelli dopo la puntata: ‘Io ti attacco al muro’

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