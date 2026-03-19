Sonia Bruganelli su Selvaggia Lucarelli al GF Vip | Non ero io a voler prendere il suo posto

Sonia Bruganelli ha commentato pubblicamente il suo rapporto con Selvaggia Lucarelli, rispetto alla sua presenza come opinionista al GF Vip. La Bruganelli ha affermato di non essere stata lei a voler occupare il ruolo di Lucarelli, che si occupa del programma come opinionista. La discussione riguarda la posizione di entrambe nel contesto della trasmissione televisiva.

Sonia Bruganelli commenta il nuovo ruolo di Selvaggia Lucarelli in tv, scelta come opinionista del GF Vip. Contro la giornalista che la accusò di aver provato a sfilarle il ruolo di giudice di Ballando, scrive: "Non ero io che volevo prendere il suo posto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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