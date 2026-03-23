Duro sfogo nella Casa del Grande Fratello Vip: Marco Berry attacca Nicolò Brigante dopo la nomination, scatenando tensioni e reazioni tra i concorrenti. Le dinamiche all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 8 condotto da Ilary Blasi iniziano finalmente ad accendersi, creando nuovo interesse attorno al reality, che non può continuare a puntare esclusivamente su vecchie rivalità già ampiamente sfruttate nelle edizioni precedenti, come quella tra Adriana Volpe e Antonella Elia. Nelle ultime ore, infatti, i telespettatori collegati alla diretta su Mediaset Extra hanno assistito a un acceso sfogo di Marco Berry contro Nicolò Brigante, destinato a far discutere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Marco Berry senza freni al Grande Fratello Vip 8: “Nicolò Brigante è solo fisico”

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