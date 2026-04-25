GF Vip 2026 televoto Alessandra vs Marco | chi ha perso

Durante la dodicesima puntata del GF Vip 2026, è stato comunicato il risultato del televoto. Alessandra Mussolini ha ottenuto il maggior numero di preferenze, mentre Marco Berry è risultato il meno votato e si è trovato in prima linea per l’eliminazione. La conduttrice ha annunciato ufficialmente i dati, confermando chi tra i concorrenti ha superato il turno e chi invece rischia di lasciare il programma.

Nel corso della dodicesima puntata, Ilary Blasi ha annunciato il risultato del televoto: a vincere è stata Alessandra Mussolini, mentre Marco Berry è finito direttamente a rischio a eliminazione. Il nuovo sondaggio del Grande Fratello Vip 2026 vede protagonisti Alessandra Mussolini e Marco Berry, i quali sono finiti al televoto nell’undicesima puntata. L’appuntamento è andato in onda nella prima serata del 22 aprile 2026 e Ilary Blasi ha aperto questa nuova sfida tra i due gieffini. Il meno votato finirà in automatico direttamente al televoto a eliminazione, dove è già presente Paola Caruso. Sondaggio televoto Grande Fratello Vip: vota anche tu.🔗 Leggi su Latuafonte.com

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