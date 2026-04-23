GF Vip 2026 sondaggio televoto Alessandra vs Marco | percentuali oggi

Nell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini e Marco Berry sono stati messi al televoto. Oggi sono state diffuse le percentuali di voto aggiornate, che mostrano come i due concorrenti si posizionino rispetto alle preferenze del pubblico. I risultati indicano quale dei due sia in testa e quale invece sia più a rischio eliminazione. La situazione di questa fase si mantiene molto seguita dagli spettatori della trasmissione.

Il nuovo sondaggio del Grande Fratello Vip 2026 vede protagonisti Alessandra Mussolini e Marco Berry, i quali sono finiti al televoto nell’undicesima puntata. L’appuntamento è andato in onda nella prima serata del 22 aprile 2026 e Ilary Blasi ha aperto questa nuova sfida tra i due gieffini. Il meno votato finirà in automatico direttamente al televoto a eliminazione, dove è già presente Paola Caruso. Sondaggio televoto Grande Fratello Vip: vota anche tu. Loading poll. Coming Soon Sondaggio televoto GF Vip 2026: chi vuoi salvare? {{ row.AnswerTitle }} {{ row.AnswerTitle }} {{row.tspresultpercent}} % {{row.AnswerVotes}} {{row.AnswerVotes}} ( {{row.🔗 Leggi su Latuafonte.com

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