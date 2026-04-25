Genzano ha ottenuto l'accesso ai playoff grazie a una vittoria per 7-3 contro Sandro Abate il 25 aprile. Napoli si conferma al terzo posto in classifica, mentre Mantova ha battuto Active Network con un punteggio di 1-7. La giornata di partite ha visto risultati significativi nelle posizioni di vertice del campionato.

? Cosa sapere Genzano conquista i playoff con il 7-3 contro Sandro Abate il 25 aprile.. Napoli consolida il terzo posto, mentre Mantova batte Active Network per 1-7.. Il Genzano conquista matematicamente il pass per i playoff stasera, sabato 25 aprile 2026, superando la Sandro Abate con un netto 7-3 in casa. Il trionfo dei padroni di casa è stato guidato da una prestazione individuale magistrale di Barrichello, autore di una tripletta che ha spianato la strada alla conferma del gruppo in questa volata finale della regular season. L’ascesa del Napoli verso il podio e il crollo dell’Active Network. Mentre il Genzano festeggia l’obiettivo post-stagione, il della Serie A si muove freneticamente tra successi in trasferta e colpi di scena improvvisi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genzano ai playoff con la tripletta: Napoli sale, Mantova travolge

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