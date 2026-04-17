Genzano travolge la CDM Futsal | passo decisivo verso i playoff

Nella ventiseiesima giornata di Serie A, l’Ecocity Genzano ha vinto contro la CDM Futsal con il punteggio di 4-2, nel match disputato al PalaCesaroni. La partita ha visto i padroni di casa dominare il gioco e conquistare tre punti importanti nel cammino verso i playoff. La squadra ospite ha tentato di reagire, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio accumulato nel corso del primo tempo.

L’Ecocity Genzano ha consolidato il proprio percorso verso la post-season battendo la CDM Futsal per 4-2 durante l’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A, disputatosi al PalaCesaroni. La vittoria dei padroni di casa non è stata solo una questione di punteggio, ma un tassello fondamentale per la corsa ai playoff, mentre per i liguri, ormai matematicamente destinati alla retrocessione, la sfida ha rappresentato un test di dignità agonistica fino al fischio finale. L’efficienza offensiva del Genzano e lo sbilanciamento tattico del primo tempo. Il match si è deciso in gran parte nei primi quaranta minuti, quando la squadra guidata da Di Fazio ha saputo trasformare il controllo territoriale in una gestione chirurgica del vantaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genzano travolge la CDM Futsal: passo decisivo verso i playoff Came Treviso-CDM Futsal 1-2 | 6ª giornata | Serie A KINTO 2025/2026 Notizie correlate Calcio a 5, Genzano a segno contro CDM Futsal nell’anticipo del 26mo turno di Serie AAl PalaCesaroni è andato in scena l’anticipo dal peso specifico diverso per le due squadre, ma non per questo privo di intensità. Futsal U15: Futura travolge Soverato 13-2 e vola verso lo spareggio interregionale. Dominio nel girone.La Cadi Antincendi Futura si avvicina a passo spedito alla conquista del titolo di campione del girone nel campionato nazionale Under 15 di futsal,...