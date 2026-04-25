Si sono concluse le partite della 28esima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5, con la seconda e ultima fase di incontri. Tra i risultati più importanti, spiccano le vittorie di Napoli e Mantova, che hanno ottenuto successi significativi. A Genzano, si avvicinano i playoff, mentre altre squadre continuano a competere per migliorare le proprie posizioni in classifica.

La seconda e ultima tranche delle gare della 28esima giornata della regular season della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 sono andate in archivio. Ecco come sono andate le partite di sabato 25 aprile nel massimo campionato italiano di futsal. Affermazione interna importante per il Genzano che si impone 7-3 sulla Sandro Abate, grazie a una tripletta di Barrichello, e stacca matematicamente il biglietto per i playoff. In ottica “alta classifica” bene anche il Napoli: 2-4 per i partenopei sul campo della Came Treviso. Un successo che vede i campani, doppietta di Lucas Bolo, installarsi così al terzo posto. Infine il clamoroso 1-7 del Mantova sul campo dell’Active Network: lombardi a segno con Leleco (doppietta), Taurisano, Achilli, Misael, Caique e Mohabz.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5: Genzano, arrivano i playoff. Vittorie pesanti per Napoli e Mantova in Serie A

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