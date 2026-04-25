Genova facevano i broker con i soldi dei colleghi tre poliziotti patteggiano pene tra gli otto e i dieci mesi

Tre poliziotti coinvolti in un’indagine sono stati condannati a pene tra gli otto e i dieci mesi di reclusione con patteggiamento, mentre un assicuratore ha ricevuto una condanna di dieci mesi in abbreviato. I poliziotti avevano utilizzato i soldi di colleghi come se fossero fondi propri per operazioni di brokeraggio. Tutti hanno risarcito la Consob, l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Per loro scatta anche la condizionale.

Si è concluso con patteggiamenti e un rito abbreviato il processo ai cosiddetti "poliziotti-broker" della Questura di Genova, accusati di esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Tre agenti di polizia hanno scelto la via del patteggiamento, mentre l’assicuratore coinvolto ha optato per il rito abbreviato. La giudice per l'udienza preliminare Martina Tosetti ha dato il via libera al patteggiamento dei tre poliziotti della questura di Genova accusati di raccogliere i risparmi di colleghi e conoscenti e di gestirli su piattaforme di trading online. I tre, accusati di abusivismo finanziario, hanno patteggiato pene comprese tra gli otto e i 10 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, facevano i broker con i soldi dei colleghi, tre poliziotti patteggiano pene tra gli otto e i dieci mesi Notizie correlate Leggi anche: Mercogliano, truffatori di anziani patteggiano: un anno e otto mesi con pena sospesa Trading online abusivo tra colleghi: patteggiamenti per tre poliziottiTre patteggiamenti e un abbreviato per tutti gli imputati l’inchiesta sul presunto sistema di raccolta di denaro tra colleghi e conoscenti per...