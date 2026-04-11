Mercogliano truffatori di anziani patteggiano | un anno e otto mesi con pena sospesa

A Mercogliano, tre persone provenienti dalla zona napoletana hanno patteggiato una condanna a un anno e otto mesi con pena sospesa e una multa di mille euro. L’accusa riguarda un tentativo di truffa ai danni di un anziano residente nel Comune, in cui si sarebbero impegnate a sottrargli circa cinquemila euro. La vicenda si è conclusa in tempi brevi, con un accordo tra le parti davanti al tribunale.

La vicenda si è chiusa rapidamente, come rapidamente era iniziata. Tre persone originarie del napoletano — due uomini e una donna — hanno patteggiato una condanna a un anno e otto mesi con pena sospesa e mille euro di multa per aver tentato di sottrarre cinquemila euro a un anziano residente a.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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