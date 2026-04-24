Trading online abusivo tra colleghi | patteggiamenti per tre poliziotti

Tre poliziotti e un assicuratore sono stati coinvolti in un’indagine riguardante un sistema di raccolta di denaro tra colleghi e conoscenti per investimenti su piattaforme di trading online. Tre imputati hanno optato per il patteggiamento, mentre uno ha scelto l’abbreviato. L’inchiesta ha svelato un’attività di trading online considerata abusiva, con coinvolgimento di persone appartenenti alle forze di polizia.

Tre patteggiamenti e un abbreviato per tutti gli imputati l’inchiesta sul presunto sistema di raccolta di denaro tra colleghi e conoscenti per investimenti su piattaforme di trading online, che vedeva coinvolti tre poliziotti della questura di Genova insieme a un assicuratore.Davanti al gup.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Truffe online: phishing, smishing e trading, i tre “cavalli di Troia” del webNella Sala della Vaccara incontro gratuito con esperti, Polizia postale e istituzioni. Leggi anche: Morte Franzini: tre patteggiamenti e un rito abbreviato. La Cgil è parte civile Una raccolta di contenuti Trading abusivo tra colleghi, patteggiano tre poliziotti: coinvolti oltre 160 investitori e 4 milioni di euroSi chiude con tre patteggiamenti e una condanna la vicenda giudiziaria che ha coinvolto quattro persone, tra cui tre poliziotti della questura di Genova, accusate di abusivismo finanziario per aver ra ... lavocedigenova.it Trading online abusivo per 5 anni: tre poliziotti genovesi saranno processatiGenova – Le prove, sostiene la Procura, sono nette e quei poliziotti devono essere processati, con l’accusa di esercizio abusivo della professione. È questo il senso dell’istanza con cui nelle ultime ... ilsecoloxix.it