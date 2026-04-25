Genoa-Como il puzzle di De Rossi | Amorim guida il nuovo centrocampo

Domenica 29 aprile il Genoa e il Como si sfideranno allo stadio Marassi. La partita vede l’allenatore del Genoa puntare su Amorim nel centrocampo, mentre il tecnico del Como ha deciso di rivedere la linea difensiva senza Vojvoda. De Rossi, allenatore del Genoa, ha scelto questa formazione per affrontare l’incontro, che si preannuncia aperto a diverse strategie di gioco.

? Cosa sapere Genoa e Como si affrontano domenica 29 aprile al Marassi.. De Rossi punta su Amorim mentre Fabregas ricalibra la difesa senza Vojvoda.. Domenica 29 aprile alle ore 15, il Marassi si prepara a ospitare il confronto tra Genoa e Como, un duello tattico che vede De Rossi pronto a schierare un centrocampo rinnovato dopo le assenze per squalifica di Frendrup, Malinovskyi ed Ellertsson. La sfida di domenica vede il tecnico rossoblù con diverse opzioni a disposizione per ricostruire il baricentro della squadra. Sebbene l’opportunità di inserire subito in campo i tre giocatori rientrati dalle squalifiche sia concreta, l’attenzione si sposta sul brasiliano Amorim, candidato ideale per occupare una posizione nel mediano fin dal fischio d’inizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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