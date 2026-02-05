Genoa scocca l’ora di Amorim | De Rossi lo lancia contro il Napoli

Questa mattina il Genoa ha ufficializzato l’ingresso di Amorim nella lista dei titolari. De Rossi lo ha schierato dal primo minuto contro il Napoli nel match di sabato al Ferraris. I tifosi sono ansiosi di vedere come il giovane affronterà la sfida più importante della stagione.

Il Genoa entra nella fase finale della preparazione in vista del big match di sabato al Ferraris contro il Napoli. Dopo un ciclo di carichi pesanti, la squadra ha svolto oggi una seduta di scarico, preludio alla rifinitura decisiva fissata per domani. Un clima di grande fiducia circonda l'ambiente rossoblù, alimentato dalle parole di Daniele De Rossi: il tecnico si è detto pienamente soddisfatto sia del mercato invernale che dell'intensità mostrata dal gruppo in settimana. La notizia più attesa riguarda l'esordio di Alexsandro Amorim. Il centrocampista brasiliano, arrivato dai portoghesi dell' Alverca, è pronto a prendere in mano le chiavi della mediana; De Rossi sembra intenzionato a lanciarlo dal primo minuto per dare geometrie e freschezza al reparto.

