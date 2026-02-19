De Rossi cambia il Genoa | ecco il doppio trequartista con Amorim e Baldanzi

Daniele De Rossi lascia il ruolo di allenatore del Genoa per concentrarsi sulla strategia di gioco. La crescita di Amorim e Baldanzi ha portato il tecnico a sperimentare un nuovo schema con due trequartisti in campo. Il brasiliano e l’attaccante ex Roma si stanno facendo notare per il miglioramento fisico e tecnico. La squadra si prepara a mettere in atto questa novità tattica nelle prossime partite. De Rossi lavora con attenzione per trovare la soluzione più efficace in vista delle sfide imminenti.

Genoa, si cambia. Dal 3-5-2 al 3-4-2-1 o al 3-4-1-2. Solo questione di tempo: era (ed è) un po’ nella logica delle cose. In principio, Daniele De Rossi è rimasto stregato dalle qualità di Amorim, già nel momento in cui il Genoa gli ha sottoposto una rosa di nomi per rinforzare la mediana e la trequarti del Genoa. Il brasiliano è giovane, ma ha talento da vendere. Il resto lo ha fatto (anzi, lo farà) l’ormai ex romanista Baldanzi, che da quando è arrivato a Genova, sul finire del mercato, ha subito manifestato una voglia matta di scendere in campo. Un piccolo guaio muscolare ereditato dagli ultimi giorni di lavoro a Trigoria lo ha costretto a una ripresa dell’attività agonistica con molta cautela. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

