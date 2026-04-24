Reggio Futura lancia la sfida | presentata la squadra per le comunali con la più giovane candidata di 18 anni

Reggio Futura ha annunciato i candidati per le prossime elezioni comunali, presentando ufficialmente la lista composta da 32 persone. L'evento si è svolto nella sede del partito, con un'ampia partecipazione e un clima di attesa. Tra i candidati figura anche la più giovane della lista, di appena 18 anni, che si inserisce in un contesto di rinnovamento politico. La lista sostiene il candidato sindaco Francesco Cannizzaro.

Presso la segreteria cittadina del partito si è svolta, in un clima denso di attesa e partecipazione, la presentazione ufficiale dei 32 candidati della lista “Reggio Futura”, a sostegno del candidato sindaco Francesco Cannizzaro, in vista delle ormai imminenti elezioni comunali. Capolista è.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Reggio, scatta la sfida: Reggio Futura svela i nomi per le comunali?? Cosa sapere Reggio Futura presenta i candidati in via Tripepi venerdì 24 aprile alle 17:30. America’s Cup 2027, La Roche-Posay lancia la sfida francese: presentata la squadra, c’è Philippe PrestiLa Roche-Posay, brand del Gruppo L’Oréal e leader mondiale nella cura dermatologica della pelle, sarà il title partner del sodalizio francese che... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Reggio, Vincenzo Surace in campo per le comunali: ‘Mi candido con Reggio Futura’; Ripartire dalla rigenerazione urbana, da Reggio Futura idee per il riscatto; Cadi Antincendi Futura, Martino carica ambiente e la squadra: Vogliamo il Playoff; Elezioni a Reggio, la carica dei 700 candidati: sorprese, conferme e possibili outsider. Reggio Futura presenta i candidati, al via la sfida per le elezioni comunaliSi avvicina un passaggio cruciale nella corsa alle elezioni comunali di Reggio Calabria, con la presentazione ufficiale dei candidati della lista Reggio Futura, in programma venerdì 24 aprile alle o ... strettoweb.com Reggio, Vincenzo Surace in campo per le comunali: ‘Mi candido con Reggio Futura’Da Capo d’Armi all’impegno politico per Reggio Calabria: Vincenzo Surace si candida con Reggio Futura per le prossime elezioni del 24 e 25 maggio ... citynow.it Le parole di Daniele Romeo, candidato nella lista dI cdx REGGIO FUTURA, ai microfoni dei cronisti locali durante l'inaugurazione della sua segreteria politica @apuntadipenna #ReggioFutura - facebook.com facebook