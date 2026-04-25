? Cosa sapere Tommaso Golferini e Oliviero Godi firmano le riflessioni Cronache dal Futuro il 25 aprile 2026.. I sedicenni della generazione 2009 collegano la memoria della Liberazione ai conflitti mondiali attuali.. Sabato 25 aprile 2026, la voce di Tommaso Golferini e Oliviero Godi rompe il silenzio della memoria per consegnare una riflessione cruda e necessaria sulla libertà ai lettori che, oggi, guardano al mondo con gli occhi di chi è nato nel 2009. In un momento in cui la storia sembra ripetersi attraverso i monitor dei telegiornali, mostrando distruzioni e fughe causate dai conflitti, la generazione del 2009 non percepisce la guerra come un racconto in bianco e nero confinato nei libri di scuola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Generazione 2009: il grido dei giovani contro la guerra e il silenzio

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