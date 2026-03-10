Rock civile | il grido contro la guerra di Andrea Pinto

Andrea Pinto ha lanciato Can’t Cry No More, un singolo che il Meeting delle Etichette Indipendenti (MEI) ha accolto con sostegno immediato. Il brano, pubblicato dalla storica Moon Records, si posiziona come grido del rock civile contro l’assuefazione alla violenza di guerra. La pubblicazione avviene in un momento in cui l’artista, già noto per il precedente successo L’ombra del vento nel circuito AudioCoop, sceglie una direzione artistica intransigente e distante dalle logiche commerciali tradizionali. L’opera è disponibile su tutte le piattaforme digitali principali a partire da oggi. L’alleanza strategica tra artista e network indipendente. Il supporto ricevuto dal MEI non è solo un plauso morale, ma rappresenta una mossa economica precisa all’interno del mercato discografico nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

