Gen V | lo spinoff di The Boys è stato cancellato dopo 2 stagioni

Prime Video ha annunciato che Gen V, lo spin-off di The Boys, non avrà una terza stagione e sarà cancellato dopo due stagioni. La decisione riguarda la serie, anche se alcuni personaggi continueranno a comparire in altri progetti della stessa produzione. La conferma arriva direttamente dalla piattaforma di streaming, che ha comunicato ufficialmente che non ci saranno ulteriori episodi di Gen V.

Prime Video ha finalmente confermato che la serie non tornerà con un terzo capitolo, anche se i personaggi ritorneranno in scena in altri progetti. La serie Gen V, uno degli spinoff di The Boys, è stata cancellata da Prime Video dopo 2 stagioni e non tornerà quindi con un terzo capitolo della storia. La storia, ambientata nella Godolkin University School of Crimefighting, si è quindi conclusa con gli otto episodi arrivati sulla piattaforma di streaming di Amazon nel 2025. La conferma della cancellazione di Gen V Alcuni personaggi di Gen V sono attualmente coinvolti nella quinta, e ultima, stagione di The Boys e saranno presenti anche in Vought Rising, il nuovo show che debutterà sugli schermi televisivi nel 2027, La storia dello spinoff, di .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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