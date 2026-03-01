SuperG di Garmisch cancellato | le ragioni dietro lo stop definitivo dopo ripetuti rinvii

Il superG di Garmisch previsto per la Coppa del Mondo di sci alpino è stato annullato. La decisione è stata presa a causa della nebbia intensa che ha portato alla cancellazione della gara, dopo diversi rinvii. Le condizioni meteorologiche avverse hanno impedito lo svolgimento della competizione in modo sicuro per gli atleti e le squadre. La gara non si terrà più nel calendario di questa edizione.

Nel contesto della Coppa del Mondo di sci alpino, il superG maschile in programma a Garmisch è stato cancellato a causa della nebbia fitta che ha avvolto la località bavarese, dove nelle ore precedenti si erano registrati segnali meteorologici difficili. L’attenzione degli atleti e dello staff era concentrata sull’evoluzione delle condizioni, ma la decisione definitiva è arrivata in un momento cruciale della giornata. La decisione è stata assunta dagli organizzatori alle ore 12.20, chiudendo una sequenza di rinvii che aveva contrassegnato la mattinata in Baviera. L’evento aveva preso avvio alle 11.15 e, dopo un rinvio di 30 minuti, era stato ulteriormente spostato di un ora, con il nuovo avvio annunciato alle 12. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

