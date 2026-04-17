Gemini trasforma le tue foto | l’IA crea immagini dal tuo archivio

Google ha annunciato l’introduzione della funzione Gemini Personal Intelligence nel modello Nano Banana 2, consentendo agli utenti di generare immagini tramite intelligenza artificiale utilizzando le proprie librerie fotografiche. Questa novità permette di trasformare foto esistenti in nuove immagini create dall’IA, sfruttando le immagini archiviate dagli utenti. L’aggiornamento mira a offrire nuovi strumenti per la creazione visiva, integrandosi nelle capacità del modello Nano Banana 2.

Google ha svelato l’integrazione della funzione Gemini Personal Intelligence all’interno del modello Nano Banana 2, permettendo la creazione di immagini AI basate sulle librerie fotografiche personali degli utenti. La novità permette di generare contenuti visivi personalizzati senza la necessità di caricare manualmente file di riferimento, sfruttando la conoscenza dei gusti dell’utente già presente nel sistema. L’evoluzione del prompting attraverso l’accesso ai dati fotografici. Il superamento del limite principale nella generazione di immagini tramite intelligenza artificiale avviene tramite la capacità del software di comprendere il contesto personale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Gemini Nano Banana: come creare immagini e video AI direttamente dal tuo Samsung Galaxy!

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