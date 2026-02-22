Ramadan a Gaza gli sfollati spezzano il digiuno tra le tende e le macerie – Video

Il Ramadan a Gaza vede gli sfollati spezzare il digiuno tra tende e rovine, a causa dei danni causati dagli ultimi scontri. Le persone vivono in condizioni difficili, con poche risorse e senza accesso a servizi essenziali. I bambini giocano tra le macerie, mentre gli adulti cercano di mantenere le tradizioni in un ambiente precario. La guerra ha lasciato molte famiglie senza una casa, costringendole a convivere con la povertà e la speranza di un futuro migliore.

A Gaza i palestinesi sfollati dei campi profughi rompono il digiuno del Ramadan tra le tende e le macerie. Decine di tavoli comuni sono stati apparecchiati per il pasto serale dell'Iftar.

Gaza, una nuova tempesta devasta le tende degli sfollati. Protezione civile palestinese: “Recuperati 45 corpi dalle macerie”Una nuova tempesta ha colpito Gaza, causando ingenti danni ai campi profughi e alle tende degli sfollati.

Leggi anche: Israele bombarda le tende degli sfollati a Gaza: uccisi sette civili, tra loro due bambini di 8 e 10 anni

Attacchi israeliani a Gaza e Libano frenano il progetto di stabilizzazione del territorioAttacchi a Gaza e in Libano rialzano la tensione mentre il Board of Peace annuncia impegni finanziari e militari ma resta incerto il futuro del disarmo richiesto da Israele ... notizie.it

Il tamburinaio del Ramadan a Gaza: passo nonostante dolore e assedioGaza City, 21 feb. (askanews) - Ogni notte nel campo di Al-Shati a Gaza City, Ahmad Abu Ghaben, un musaharati - noto anche come 'tamburinaio ... notizie.tiscali.it

Una sequenza di fotografie attraversa continenti e tensioni, raccontando un pianeta sospeso tra crisi e speranze. Nella Striscia di Gaza, durante il cessate il fuoco una scultura di sabbia accoglie il Ramadan come gesto di resistenza. In Indonesia migliaia di fe - facebook.com facebook

Nella Striscia di #Gaza si festeggia il primo Iftar del del Ramadan tra le macerie e le tende nei campi profughi. La rottura del digiuno è un segno di speranza x una popolazione che sta affrontando 1 delle + dure carestie della sua storia, nell'indifferenza del mo x.com