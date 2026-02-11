Il liceo Righi riapre dopo il rai fascista ma gli studenti protestano | Tutto sporco non si respira
Dopo settimane di tensione, il liceo Righi riapre i battenti. Gli studenti, però, non sono contenti: denunciano che l’edificio è sporco e che non si respira bene. La scuola si è riempita di scritte e simboli fascisti, tra cui svastiche, e l’edificio appare danneggiato. Intanto, il Partito Democratico ha depositato un’interrogazione, firmata da più di 40 deputati, per chiedere spiegazioni sulle condizioni della scuola e sui fatti accaduti.
"Il Righi è fascista", svastiche e liceo devastato: il Partito Democratico deposita un'interrogazione firmata da oltre 40 deputati.🔗 Leggi su Fanpage.it
“Righi fascista, la scuola è nostra”, liceo vandalizzato a Roma: classi inagibili e lezioni annullate
Questa mattina il liceo Righi a Roma si è ritrovato al centro di un atto vandalico.
Il liceo riapre, ma gli studenti non entrano: "Sciopero per denunciare le condizioni della scuola"
Il ritorno in aula del liceo si svolge senza la presenza degli studenti, che hanno deciso di protestare contro le condizioni della scuola.
Il liceo Righi riapre dopo il rai fascista, ma gli studenti protestano: Tutto sporco, non si respiraIl Righi è fascista, svastiche e liceo devastato: il Partito Democratico deposita un'interrogazione firmata da oltre 40 deputati ... fanpage.it
Liceo scientifico Righi di Roma riapre dopo atti vandaliciIl liceo scientifico Righi di Roma ha riaperto dopo due giorni di chiusura per atti vandalici avvenuti nel weekend, con danni superiori a 10mila euro. Il preside Giovanni Cogliandro ha condannato le ... tg24.sky.it
“Righi fascista. La scuola è nostra”, una scritta inquietante accompagnata da una svastica. Oltre 10mila euro di danni, lezioni sospese. È accaduto la scorsa notte al Liceo Augusto Righi di Roma. Non solo muri imbrattati: aule devastate, oggetti lanciati nei corri - facebook.com facebook
Un altro attacco al liceo Righi e alla nostra Costituzione nata dai valori antifascisti. Non ci spaventate. x.com
