Il liceo Righi riapre dopo il rai fascista ma gli studenti protestano | Tutto sporco non si respira

Dopo settimane di tensione, il liceo Righi riapre i battenti. Gli studenti, però, non sono contenti: denunciano che l’edificio è sporco e che non si respira bene. La scuola si è riempita di scritte e simboli fascisti, tra cui svastiche, e l’edificio appare danneggiato. Intanto, il Partito Democratico ha depositato un’interrogazione, firmata da più di 40 deputati, per chiedere spiegazioni sulle condizioni della scuola e sui fatti accaduti.

