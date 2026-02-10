Abbiamo la borsa di studio per lasciare Gaza ma l'ambasciata italiana non risponde | l'appello di 38 studenti

Venticinque studenti di Gaza, che avevano vinto borse di studio in Italia, si trovano ancora bloccati e senza risposte dall’ambasciata. Da mesi cercano di mettersi in contatto, ma ricevano solo silenzio. La loro situazione è critica: hanno bisogno di partire, ma non sanno come fare. La loro richiesta di aiuto è diventata un appello pubblico, mentre i corridoi delle università sono chiusi e le autorità italiane sembrano latitare.

I corridoi universitari da Gaza sono chiusi da mesi, e gli studenti vincitori di borse di studio nei nostri atenei non ricevono risposte dall'ambasciata: "Ci hanno promesso di restare vicino al telefono, ma da loro c'è solo silenzio", denuncia a Fanpage.it Mohammed Al-Ashi portavoce dei 38 studenti ancora bloccati nella Striscia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Gaza Studenti

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Gaza Studenti

