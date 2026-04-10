Il tecnico dell’Inter ha commentato in vista della partita contro il Como, sottolineando l’importanza di mantenere la fiducia nelle proprie possibilità di vincere tutto, senza fare proclami. Ha anche espresso solidarietà al difensore, criticando duramente chi ha criticato pubblicamente il giocatore, definendo inaccettabile la gogna. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista a Sport Mediaset prima della sfida di domenica sera.

di Alberto Petrosilli Chivu, tecnico dell’Inter, ha parlato a Sport Mediaset in vista della sfida di domenica sera contro il Como: le sue dichiarazioni. L’ Inter di Cristian Chivu, solida capolista con 72 punti e reduce dal roboante 5-2 sulla Roma del 5 aprile, si proietta verso il finale di stagione con una determinazione feroce. Intervistato da Sport Mediaset alla vigilia della trasferta di Como, il tecnico rumeno ha blindato lo spogliatoio, respingendo le critiche e difendendo a spada tratta i suoi uomini, in particolare Alessandro Bastoni. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Fare l’allenatore dell’Inter vuol dire avere ambizioni importanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a Sport Mediaset: «Dobbiamo credere di poter vincere tutto, non faccio proclami. Bastoni? Gogna inaccettabile, chi ha sparato a zero contro di lui…»

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Mediaset contro Corona: ‘Non è libertà di parola, è odio e gogna’, lui replicaLa risposta ufficiale di Mediaset Mediaset rompe il silenzio e lo fa con una nota durissima, senza sfumature né diplomazie.

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Chivu difende Bastoni: Non va recuperato psicologicamente, chi lo ha messo alla gogna e sparato a zero sìIl tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sport Mediaset, ribadisce le ambizioni stagionali della squadra e respinge le critiche su Bastoni, parlando di pressione esterna e difendendo il gruppo nel rush ... msn.com

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