Gasperini pronto a far sua questa Roma dopo Bologna | So come rinforzarla ma devo esser accontentato

Dopo la vittoria contro il Bologna, l’allenatore della squadra si mostra soddisfatto, sottolineando di sapere come rafforzare la squadra e di aspettarsi di essere ascoltato nelle decisioni. Nel commentare l’incontro, ha evidenziato che la squadra non ha risentito delle polemiche della settimana, che avevano portato all’allontanamento di un ex tecnico. La vittoria permette alla squadra di mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League.

Gian Piero Gasperini nel post Bologna-Roma si gode la vittoria in chiave Champions ma soprattutto una squadra che non ha subito il contraccolpo delle polemiche settimanali, culminate nell'allontanamento di Ranieri. "Ci siamo ancora, mica siam morti. e se ho delle responsabilità mi dovranno accontentare sul mercato.".🔗 Leggi su Fanpage.it Gasperini dopo Roma-Como: Non firmo per il 4° posto ma sarei contento Notizie correlate De Rossi dopo aver battuto la “sua” Roma: “Una cosa che mi rende felice, non devo giustificarmi”Daniele De Rossi senza giri di parole dopo la vittoria del Genoa contro la "sua" Roma: "Non voglio dire che non mi dispiace che loro siano... Calciomercato Roma, Gasperini alza la voce: “Voglio essere accontentato”Nonostante il successo sul campo, la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini nel post-partita di Bologna ha spostato l’attenzione anche alle... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roma, la proprietà vota Gasperini: Ranieri pronto a farsi da parte? Cambi in vista; Gasperini o Ranieri, alla Roma ne rimarrà solo uno: Friedkin alla scelta; Claudio Ranieri pronto a lasciare la Roma: verso la rescissione del contratto; Roma, l'addio di Gasperini creerebbe un vuoto difficile da colmare: e spunta il ritorno di De Rossi. Roma, Gasperini: Sorpreso dai toni di Ranieri. Poi si commuove parlando dell'AtalantaGiornata fondamentale di campionato per la Roma: all'Olimpico arriva l'Atalanta per un vero e proprio scontro diretto per l'Europa e la rincorsa Champions. Attesa per le parole di Gasp anche sul tema ... sport.sky.it Calciomercato Roma News | Gasperini pronto a riabbracciare un fedelissimo (oggi 26 marzo 2026)La Roma ci pensa? Secondo il Corriere della Sera non in maniera concreta, ma potrebbe diventare un’occasione: Freuler è davvero uno dei pretoriani di Gasperini, anche se all’Atalanta è arrivato pochi ... ilsussidiario.net #Gasperini su #Dybala: "Non è pronto dal 1'. Il suo futuro..." - VIDEO #ASRoma #BolognaRoma x.com E anche Massara è vicino ai saluti: casting per il nuovo ds. Giuntoli in pole IL MESSAGGERO Regna il caos a Trigoria e Ranieri potrebbe essere solamente il primo pezzo di un puzzle pronto a rompersi. Gasperini giorni fa aveva chiesto di non voler più lavorar - facebook.com facebook