Calciomercato Roma Gasperini alza la voce | Voglio essere accontentato

Dopo la partita contro il Bologna, l’allenatore ha parlato ai media e ha espresso chiaramente le sue aspettative riguardo al mercato estivo. Durante la conferenza, ha sottolineato la sua volontà di vedere soddisfatte determinate richieste e ha mostrato una posizione decisa sui prossimi passi da compiere. Le dichiarazioni hanno attirato l’attenzione sul ruolo che il club dovrebbe giocare nelle scelte di mercato per la prossima stagione.

Nonostante il successo sul campo, la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini nel post-partita di Bologna ha spostato l’attenzione anche alle necessità strategiche di programmazione del prossimo calciomercato. Il tecnico della Roma, con la consueta schiettezza, ha inviato un messaggio diretto e inequivocabile alla dirigenza giallorossa in vista della prossima sessione di trasferimenti, legando le proprie responsabilità sul campo al supporto della società in sede di trattative. “Ritengo sia sacrosanto essere soddisfatto nelle mie richieste di mercato “, ha esordito l’allenatore di fronte ai giornalisti, delineando chiaramente il perimetro del suo ruolo all’interno del club.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Gasperini alza la voce: “Voglio essere accontentato” Best of Roma: Gian Piero Gasperini | Philadelphia Coach of the Month: October 2025 | Serie A 2025/26 Notizie correlate Sayf al Festival di Sanremo: “Non voglio essere la copia di nessuno, voglio emergere con la mia voceSayf, il ventiduenne rapper e cantautore italo-tunisino originario di Genova, si appresta a salire sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo... Leggi anche: Calcio serie C, il dg del Grifo Borras alza la voce: "Le regole devono essere uguali per tutti" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calciomercato Roma - Mancini e Cristante rinnovano, Pellegrini in rialzo. Dovbyk ai saluti; Roma, equilibrio fragile: Gasperini alza la posta e sfida la dirigenza; Gasperini: Ranieri? Non partecipo a questa macchina del fango; Roma-Atalanta 1-1: Gasperini rimonta Palladino, ma perde Mancini. Gasperini: Ho delle idee su come alzare il livello della Roma. Poi la gag con il giornalista: Non siamo mica morti...Sorride, finalmente, Gian Pieno Gasperini. Con i tre punti di Bologna la Roma continua a credere nel sogno Champions e, intanto, spinge anche per l'Europa League. Non poco, visto tutto quello che è su ... corrieredellosport.it Calciomercato Roma news | Cristante pilastro, chi se ne andrà con il Gasperini bis? (oggi 25 aprile 2026)Calciomercato Roma news oggi sabato 25 aprile 2026: tutte le manovre con la conferma di Gasperini in panchina, il giocatore chiave sarà Cristante. ilsussidiario.net CALCIOMERCATO ROMA: RINNOVI E CAMBIAMENTI CON GASP AL COMANDO La Roma è pronta a vivere una rivoluzione con Gian Piero Gasperini sempre più al centro delle decisioni. Il tecnico ha espresso la volontà di confermare alcuni giocatori stori - facebook.com facebook Calciomercato Roma - Situazione rinnovi: come cambiano gli scenari con Gasp al comando #ASRoma #Calciomercato x.com