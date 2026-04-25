Nel paese lombardo si è sviluppata una vicenda giudiziaria caratterizzata da numerosi errori processuali. La vicenda ha attirato l’attenzione per la serie di errori commessi durante le fasi del procedimento, senza che nessuno ne abbia mai affrontato le conseguenze. Recentemente, si è parlato di un’eventuale riforma della giustizia che prevede l’istituzione di una Corte superiore, con l’obiettivo di fare chiarezza sui singoli casi e sugli errori commessi.

Primo colpo di scena: il condannato non era neppure sulla scena del crimine. Secondo colpo di scena: c’è il forte sospetto che l’ora del delitto sia stata retrodatata. Sintesi per il gentile pubblico: Alberto Stasi non poteva aver ucciso Chiara Poggi. Dopo il summit in Procura generale a Milano, la revisione del processo è sempre più vicina, sempre più scontata, mentre Andrea Sempio è sempre più nei guai. Diciannove anni dopo, quella ragazza dagli occhi chiari e dal sorriso malinconico aspetta ancora - nella foto con il cocktail in mano - che venga rivelata la verità sul suo assassino; lei è l’unica (forse) a conoscerla ma non può raccontarla.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Garlasco, una vicenda disseminata di errori. Peccato che non paghi mai nessuno

GARLASCO, NUOVI SCENARI MA I DUBBI CONTINUANO

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