Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha dichiarato di non conoscere la vicenda riguardante il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro, commentando la richiesta di dimissioni dopo un articolo de Il Fatto Quotidiano. La Russa, proveniente da Milano, ha aggiunto che, in passato, nessuno si è mai dimesso per una foto. La questione riguarda le recenti polemiche sollevate dal giornale.

“Non conosco la vicenda”. Da Milano, il presidente del Senato Ignazio La Russa e uomo forte di Fratelli d’Italia risponde così quando gli si chiede se il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro si deve dimettere dopo lo scoop de il Fatto Quotidiano. La Russa dice di non saperne nulla del suo compagno di partito e quando lo si incalza sulle foto che ritraggono lo stesso Delmastro con Mauro Caroccia, condannato in via definitiva con l’aggravante mafiosa, aggiunge: “Non so se è un condannato, non conosco questa vicenda. Sicuramente uno si dimette se ha commesso degli atti gravi, se ci sono condanne. Per una foto non si è mai dimesso nessuno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Russa: “Caso Delmastro? Non conosco la vicenda, ma per una foto non si è mai dimesso nessuno”

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