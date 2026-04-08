Secondo una notizia diffusa dal Times, Mojtaba Khamenei, considerato una figura vicina alla Guida Suprema iraniana, si troverebbe ricoverato a Qom in condizioni critiche e incosciente dall’8 febbraio 2026. La notizia non è stata confermata ufficialmente dalle autorità locali o dai canali di comunicazione statali. La presenza di Khamenei, che rappresenta un elemento di mistero, è spesso oggetto di attenzione e speculazioni nel panorama politico iraniano.

Mojtaba Khameneiè una figura avvolta nel mistero fin dal giorno della sua nomina a Guida Suprema dell’Iran, l’8 marzo 2026. A distanza di un mese, non è mai apparso in pubblico, non si è mai mostrato in video e la sua voce non è mai stata ascoltata. Ilprimo messaggioa lui attribuito è stato letto nei telegiornali da presentatori e presentatrici, una modalità insolita per la più alta carica del Paese. Secondo alcuni rumors, il28 febbraio– giorno dell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, in cui sarebbero stati uccisi la Guida Suprema Ali Khamenei e i ministri dell’Intelligence e della Difesa – anche Mojtaba sarebbe rimasto coinvolto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, il mistero di Mojtaba Khamenei: una Guida Suprema che nessuno ha mai visto

Iran: il mistero di Mojtaba Khamenei. La nuova Guida suprema non compare. Nascosto per sicurezza? L’ipotesi che sia feritoDov’è Mojtaba Khamenei? La sua voce, come Guida suprema, detiene un valore assoluto, vincolante e teocratico all’interno del sistema iraniano: non...

Leggi anche: L'Iran ha scelto, la nuova guida suprema è Mojtaba figlio di Ali Khamenei

Temi più discussi: Mojtaba Khamenei è incosciente: il mistero sulla sorte della Guida suprema; Gli Usa negoziano bombardando Kharg. L’Iran: Tutto il popolo pronto al sacrificio; Iran, Guida Suprema in gravi condizioni: caos nel regime; Mistero in Iran: il leader Mojtaba Khamenei sarebbe in coma. Report dell’intelligence: Il regime è decapitato.

Guerra Iran, Khamenei gravissimo e non più cosciente: l’indiscrezione sullo stato di salute dell’ayatollahDopo diverse settimane di mistero sulla salute di Mojtaba Khamenei, il figlio dell’ayatollah Ali Khamenei ucciso nei raid del 28 febbraio scorso, a sua volta ferito durante gli stessi attacchi, arriva ... strettoweb.com

Mistero in Iran: il leader Mojtaba Khamenei sarebbe in coma. Report dell’intelligence: Il regime è decapitatoIl nuovo leader supremo sarebbe in fin di vita. Trump: Sono senza guida. Mistero sui funerali del padre Ali Khamenei. it.benzinga.com

Il presidente #Usa #DonaldTrump annuncia lo stop ai raid di due settimane, secondo il New York Times in #Iran il cessate il fuoco sarebbe stato accettato dalla guida suprema Mojtaba Khamenei x.com

Mojtaba Khamenei ricoverato in gravi condizioni. «Non è cosciente, non è in grado di governare l'Iran» - facebook.com facebook