Roberta Bruzzone sugli audio consegnati alla Procura e le verità alternative su Garlasco | Rischio calunnia

Da virgilio.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi audio sono stati consegnati alla Procura da Roberta Bruzzone in relazione al caso di Garlasco. La criminologa ha condiviso materiale che riguarda le indagini e le testimonianze raccolte, senza fornire commenti ulteriori o interpretazioni. La vicenda riguarda dettagli specifici della scena del delitto e le dichiarazioni rese finora, senza analisi di eventuali cause o motivazioni.

La criminologa Roberta Bruzzone ha consegnato alla Procura alcune ore di audio in cui alcune persone discutono una teoria alternativa sul delitto di Chiara Poggi. Le registrazioni, ritenute gravi, potrebbero essere valutate nell’ambito di querele per calunnia. Intanto le nuove indagini sul caso Garlasco continuano. Garlasco, gli audio sulle piste alternative Nel dibattito sul caso di Garlasco si inserisce una nuova vicenda, quella degli audio consegnati agli inquirenti dalla criminologa Roberta Bruzzone. Secondo quanto raccontato durante un’intervento nel programma “Quarto Grado”, la criminologa avrebbe portato alla Procura di Milano alcune registrazioni della durata complessiva di diverse ore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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