Roberta Bruzzone sugli audio consegnati alla Procura e le verità alternative su Garlasco | Rischio calunnia

Nuovi audio sono stati consegnati alla Procura da Roberta Bruzzone in relazione al caso di Garlasco. La criminologa ha condiviso materiale che riguarda le indagini e le testimonianze raccolte, senza fornire commenti ulteriori o interpretazioni. La vicenda riguarda dettagli specifici della scena del delitto e le dichiarazioni rese finora, senza analisi di eventuali cause o motivazioni.

La criminologa Roberta Bruzzone ha consegnato alla Procura alcune ore di audio in cui alcune persone discutono una teoria alternativa sul delitto di Chiara Poggi. Le registrazioni, ritenute gravi, potrebbero essere valutate nell’ambito di querele per calunnia. Intanto le nuove indagini sul caso Garlasco continuano. Garlasco, gli audio sulle piste alternative Nel dibattito sul caso di Garlasco si inserisce una nuova vicenda, quella degli audio consegnati agli inquirenti dalla criminologa Roberta Bruzzone. Secondo quanto raccontato durante un’intervento nel programma “Quarto Grado”, la criminologa avrebbe portato alla Procura di Milano alcune registrazioni della durata complessiva di diverse ore. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Roberta Bruzzone sugli audio consegnati alla Procura e le verità alternative su Garlasco: "Rischio calunnia" Articoli correlati Leggi anche: “Dietro a quegli audio”. Roberta Bruzzone parla della nuova pista su Garlasco Garlasco, Roberta Bruzzone: "Cosa nascondono gli audio", una bombaLa criminologa Roberta Bruzzone ha annunciato di essere in possesso di file audio che proporrebbero una ricostruzione alternativa e molto dettagliata... Aggiornamenti e notizie su Roberta Bruzzone Temi più discussi: Delitto di Garlasco, parla Roberta Bruzzone: Gli audio sulla pista della droga nascondono una regia; Garlasco, parla la criminologa Roberta Bruzzone: Gli audio sulla pista della droga nascondono una regia; Delitto di Garlasco: Bruzzone rivela audio su presunta spedizione punitiva contro Poggi; Garlasco, Roberta Bruzzone: Gli audio sulla pista della droga nascondono una regia. Le nuove rivelazioni in tv. Roberta Bruzzone sugli audio consegnati alla Procura e le verità alternative su Garlasco: Rischio calunniaDelitto di Garlasco, nuovi audio consegnati in Procura da Roberta Bruzzone: cosa contengono quali sarebbero i nomi coinvolti ... virgilio.it Delitto di Garlasco | Bruzzone: Ho depositato i famosi audio in procura, i Cappa hanno sporto denunciaA Quarto Grado si torna a parlare di Garlasco e ospite vi era Roberta Bruzzone: ecco che cosa ha detto sugli audio e non solo ... ilsussidiario.net GARLASCO, ROBERTA BRUZZONE DEPOSITA GLI AUDIO RICEVUTI IN PROCURA @gianluigi.nuzzi Nuzzi ha intervistato la criminologa Roberta Bruzzone, in merito ad alcuni file audio contenenti una nuova teoria sul delitto di Garlasco che ha consegnato - facebook.com facebook #Garlasco, la criminologa Roberta Bruzzone: "Gli audio sulla pista della droga nascondono una regia". #QuartoGrado x.com