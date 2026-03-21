Roberta Bruzzone ha commentato la vicenda relativa agli audio non depositati in Procura, affermando che qualcuno ha fatto un passo indietro e che ora procederà personalmente. Ha inoltre parlato della riapertura del caso di Garlasco, indicando che c’è una regia dietro il ritorno del delitto e ha condiviso la sua posizione sulla vicenda.

Una regia mediatica, dietro il delitto di Garlasco in grado addirittura di produrre false piste e false prove per orientare indagini e opinione pubblica. È questa la convinzione di Roberta Bruzzone, motivo per cui depositerà personalmente in procura gli audio che ritiene importanti per la pista di un movente alternativo per l’omicidio di Chiara Poggi. “C’è chi ha fatto dietrofront, procedo io”, le parole della criminologa. Emergerebbe da queste conversazioni che Andrea Sempio sarebbe “solo un’appendice” e si punterebbe su “altri”. Cosa ha detto Roberta Bruzzone sugli audio di Garlasco La scelta sugli audio di Garlasco La tesi della regia Il chiarimento su Andrea Sempio Cosa ha detto Roberta Bruzzone sugli audio di Garlasco Nella puntata di Quarto Grado del 20 marzo è tornato al centro del dibattito il delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roberta Bruzzone e il mistero dgli audio non depositati in Procura, "c'è chi ha fatto dietrofront, procedo io"

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