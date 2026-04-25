Garlasco nuovi indagati | la Procura studia la revisione del caso

A Garlasco la Procura ha aperto nuove indagini sul caso di omicidio, iscrivendo nel registro degli indagati un uomo di nome Andrea Sempio. Le autorità stanno esaminando l’ipotesi che l’indagato abbia partecipato al crimine insieme ad altre persone ancora sconosciute. La procura sta valutando anche il coinvolgimento di un altro uomo, noto come Stasi, senza ulteriori dettagli pubblici al momento.

? Cosa sapere Nuove indagini a Garlasco: indagato Andrea Sempio per omicidio in concorso con ignoti o Stasi.. La Procura di Milano studia i nuovi atti per una possibile revisione del caso.. La procuratrice generale di Milano Francesca Nanni e il procuratore di Pavia Fabio Napoleone si sono riuniti questa mattina per confrontarsi sulla nuova indagine relativa al delitto di Garlasco, un’inchiesta che si trova ormai prossima alla fase conclusiva. L’incontro ufficiale tra le due magistrature è durato circa 45 minuti e ha avuto come fulcro i nuovi accertamenti condotti dai Carabinieri del nucleo investigativo di Milano, sotto la direzione della Procura di Pavia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Garlasco, nuovi indagati: la Procura studia la revisione del caso Garlasco, la Procura di Pavia rianalizza i pc di Stasi e Poggi Notizie correlate Caso Garlasco, procura chiederà revisione condanna a Stasi: ‘Non può essere lui l’assassino’Le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio si avviano verso la chiusura. Delitto di Garlasco, verso la revisione del processo Stasi: la Procura apre a un possibile erroreLa Procura si muove verso una possibile revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi; Caso Garlasco, l’anno della riapertura del vaso di Pandora; Venditti e il peculato, l’ex pm convoca lo staff. Tutti usavamo le auto; Le nuove ‘prove’ di Garlasco: la suola di scarpa, le armi, il Dna sul pedale, l’ora del delitto spostata in avanti. Garlasco, Sempio rischia il processo . La mossa dei pm: «Ora la revisione per Stasi»La trama accusatoria della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco è quasi completa. I pm sarebbero pronti a svelare le carte ancor prima della scadenza dei termini, che cadono ad ... ilmessaggero.it Garlasco, nuova pista investigativa riapre il caso: ipotesi doppio killer e tracce femminili in autoNuove testimonianze riaprono il giallo di Garlasco dopo 19 anni Due nuovi testimoni, entrambi vicini di casa di Chiara Poggi, hanno fornito ai pm elem ... assodigitale.it Il caso Garlasco: la Procura di Pavia sarebbe pronta a chiedere la revisione del processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. I punti “oscuri” della vicenda. #Tg1 Giuseppe La Venia x.com Garlasco, su Alberto Stasi deciderà la pg Francesca Nanni: fu lei a chiedere la revisione per Beniamino Zuncheddu Procuratrice generale a Milano, ha ricoperto lo stesso ruolo in Sardegna: dopo la sua istanza, il pastore di Burcei venne assolto e fu annullata l - facebook.com facebook