Caso Garlasco procura chiederà revisione condanna a Stasi | ‘Non può essere lui l’assassino’

Da ildifforme.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Pavia si sta preparando a chiedere la revisione della condanna di Alberto Stasi nel caso Garlasco. Le indagini sugli altri sospettati, in particolare Andrea Sempio, hanno portato a nuovi elementi che contraddicono la sentenza di condanna di Stasi. La decisione sulla richiesta di revisione arriverà a breve, mentre le indagini continuano a concentrarsi sui vari aspetti del caso.

Le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio si avviano verso la chiusura. Nuovi elementi risultano in contrasto con la precedente sentenza di condanna per Alberto Stasi. Il caso Garlasco torna al centro della scena Ilcaso Garlascoè in un nuovo capitolo decisivo. L’omicidio diChiara Poggi, uccisa il13 agosto 2007nella sua villetta di Garlasco, sta infatti arrivando alla chiusura di una nuova e discussa fase d’indagine. La giovane, 26 anni, fu colpita con un ipoteticooggetto contundentemai ritrovato tra il piano terra e le scale della cantina. Per quel delitto è stato condannato in via definitiva a 16 anniAlberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

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