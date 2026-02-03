Lo possono trovare Garlasco l’annuncio dell’avvocato De Rensis sulla nuova indagine e il movente

La procura di Garlasco continua a indagare sul caso che ha scosso l’Italia. Dopo l’annuncio dell’avvocato De Rensis, sono in corso nuovi accertamenti tecnici per chiarire il movente e approfondire le piste aperte. L’intera comunità resta in attesa di sviluppi, mentre gli investigatori lavorano senza sosta.

Il caso di Garlasco è sempre al centro dell’attenzione mediatica mentre l’inchiesta vive una fase delicata, segnata da nuovi accertamenti tecnici e da un clima di attesa per le prossime decisioni della procura. Un’indagine che, a distanza di anni, continua a dividere e a sollevare interrogativi, soprattutto sul piano probatorio. A riaccendere il confronto sono stati gli interventi di avvocati e consulenti andati in onda nella giornata di oggi in televisione, con posizioni diverse ma accomunate da un punto fermo: molte domande restano ancora senza risposta. Nel corso della puntata odierna di Storie Italiane è intervenuto l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, che ha aperto il suo intervento soffermandosi sul tema del movente, mai chiarito in modo definitivo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

L'avvocato De Rensis ha commentato recenti sviluppi a Garlasco, suscitando discussioni pubbliche.

