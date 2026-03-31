La puntata più recente di Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3, è stata teatro di uno scontro acceso tra il generale Luciano Garofano, ex comandante dei RIS, e l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi. Al centro della discussione la cartella “Militare” rinvenuta nel computer di Stasi, contenente materiale pornografico che era stata avanzata dalla parte civile come possibile movente, mai riconosciuto dai tribunali. Leggi anche: “Sa tutto”. Delitto Garlasco, il video bomba di Giletti Il dibattito sui contenuti della cartella. Il confronto si è acceso dopo l’intervento dei periti Porta e Occhetti, incaricati dal giudice durante il primo processo di analizzare i dispositivi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, caos in studio da Giletti, De Rensis gela Garofano: “Non capisce nulla, fa lo psicologo della mutua”

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