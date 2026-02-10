Delitto di Garlasco la verità del perito di Stasi sull' impronta 33

Il perito di Stasi, Oscar Ghizzoni, ha chiarito alcuni punti chiave sull’impronta trovata a Garlasco. Durante la trasmissione

Il chimico forense Oscar Ghizzoni, su incarico della difesa di Alberto Stasi, ha firmato una consulenza sull’impronta 33 e l’ha depositata alla procura di Pavia, nell’ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco.Ghizzoni ai microfoni di "Quarta Repubblica" ha spiegato come è stato effettuato lo studio di questa impronta. “Era molto importante per noi capire quale fosse la matrice - ha spiegato Ghizzoni - la composizione dell’impronta stessa”., L’impronta è riferita alla traccia sul muro delle scale che portano in cantina, dove il 13 agosto 2007 venne ritrovato il corpo senza vita di Chiara Poggi, riconducibile per i PM al palmo della mano destra del nuovo indagato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

