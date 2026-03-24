Tempo di lettura: 2 minuti Non c’è tempo per rifiatare in casa Avellino Basket. Dopo la battaglia vinta contro Cento, la truppa di coach Gennaro Di Carlo si prepara a una delle trasferte più insidiose del finale di stagione: la sfida infrasettimanale contro la Pallacanestro Forlì. Una gara che, a sette giornate dal termine, profuma già di spareggio per la griglia salvezza e per evitare le secche dei playout. Di Carlo non si fida della classifica attuale dei romagnoli. Nonostante un’annata altalenante rispetto agli standard d’eccellenza degli ultimi anni, Forlì resta una “ corazzata ” per mentalità e roster. “Parliamo di una squadra esperta, con giocatori di categoria superiore e uno staff tecnico di assoluto valore che ha già vinto questo campionato”, ha ammonito il tecnico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Di Carlo: “A Forlì serve il 110%, gara che può cambiare il senso della stagione”

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