Alessandria onora Palatucci eroe della Resistenza | la memoria di chi sfidò l’odio e salvò vite nel cuore della città

Alessandria ha ricordato Giovanni Palatucci, il funzionario di polizia che durante la Resistenza si oppose all’odio e salvò molte vite. La cerimonia si è svolta nel cuore della città, con la partecipazione di cittadini e autorità. La giornata è stata un’occasione per onorare la memoria di chi ha rischiato tutto per combattere l’ingiustizia.

Alessandria Onora Giovanni Palatucci: Un Segno di Memoria e Resistenza. Alessandria ha commemorato ieri il suo eroe, Giovanni Palatucci, funzionario di polizia e figura simbolo della Resistenza italiana. La cerimonia, svoltasi nei giardini a lui dedicati, ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, e ha reso omaggio a un uomo che si distinse per il coraggio e l’umanità dimostrati durante la Seconda Guerra Mondiale, pagando con la vita l’impegno nella salvaguardia di numerosi cittadini, tra cui molti ebrei. Palatucci morì nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio 1945, pochi giorni prima della liberazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Oggi si ricordano gli 81 anni dalla morte di Giovanni Palatucci, il poliziotto che durante la Seconda guerra mondiale salvò molte vite sfidando il regime nazista.

Ad Agrigento si sono svolte le commemorazioni per Giovanni Palatucci, il questore che durante la Seconda guerra mondiale aiutò a salvare molte vite.

