Frode sul gioco illegale | sequestri per 2,5 milioni bloccata barca di lusso nel porto di Sapri

La Guardia di Finanza ha effettuato sequestri per un totale di 2,5 milioni di euro in un’operazione contro il gioco illegale. Tra i beni sequestrati ci sono un’imbarcazione di lusso ormeggiata nel porto di Sapri, due appartamenti situati a Napoli e a Grottaferrata, e 22 veicoli. L’intervento riguarda un’indagine in corso su attività illecite legate al settore del gioco clandestino.

Tra i beni sequestrati nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza figura anche un’imbarcazione di lusso ormeggiata nel porto di Sapri, insieme a due appartamenti – uno a Napoli, nei pressi del quartiere Vomero, e l’altro a Grottaferrata – e a 22 veicoli. Il provvedimento, disposto dal gip del tribunale di Imperia, riguarda una misura cautelare reale preventiva finalizzata alla successiva confisca per oltre 2,5 milioni di euro. L’operazione, condotta dalle Fiamme gialle del comando provinciale di Imperia con la collaborazione di altri reparti del Corpo e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha portato all’esecuzione degli arresti domiciliari nei confronti dell’organizzatore della frode e alla denuncia di altre sette persone. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Maxi frode sul ‘bonus facciate’: sequestri per 77 milioni di euroVenezia, 11 febbraio 2026 - Maxi-operazione della Guardia di Finanza di Venezia contro una presunta frode legata al ‘Bonus facciate’.

Maxi frode nel commercio dell’argento, perquisizioni e sequestri per 15,7 milioni di euroHa interessato anche la provincia di Latina la vasta attività della guardia di finanza di Arezzo che ha portato al sequestro di beni per oltre 15,7...

Contenuti utili per approfondire Frode sul gioco illegale sequestri per....

Temi più discussi: Grecia, stretta contro il gioco illegale: sanzioni fino a 800.000 euro e poteri rafforzati per l'Autorità; Slotegrator lancia un assistente pilota anti-frode basato sull'intelligenza artificiale per gli operatori di iGaming; Club di calcio evade il fisco per due milioni: sequestro di beni e due denunce; La Cambogia revoca le licenze dei casinò legate al presunto re della truffa cinese Chen Zhi.

Grecia, stretta contro il gioco illegale: sanzioni fino a 800.000 euro e poteri rafforzati per l’AutoritàLa Grecia sta intensificando i propri sforzi per reprimere le attività di gioco d’azzardo illegali e non autorizzate. Il governo stima che tali attività siano costate allo Stato circa 400 ... pressgiochi.it

Grecia, pugno duro al gioco illegale: fino a dieci anni di carcere e 800.000 euro di multa nella nuova leggeIn base al progetto di legge in vigore questa primavera, gli organizzatori di gioco illecito rischiano fino a dieci anni di carcere e multe fino a 800.000 euro. agimeg.it

Torino, il giallo dell'eredità milionaria di Pinuccia. Il presunto fidanzato condannato a 2 anni e 4 mesi di carcere per frode x.com

Nadia Stolfa, 63 anni, ha riconosciuto e sventato in due occasioni la frode del falso bonifico. - facebook.com facebook