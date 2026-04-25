Galà del Cavaliere | il grande evento che premia l’eccellenza equestre

Il 30 aprile, presso la Masseria Santa Lucia, si tiene il Galà del Cavaliere, un evento che vede la partecipazione di circa 200 atleti provenienti da 40 circoli ippici di Puglia e Basilicata. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e rappresenta un momento di confronto e celebrazione delle discipline equestre nella regione. L’evento coinvolge numerosi rappresentanti del settore e appassionati di equitazione.

? Cosa sapere Il 30 aprile Masseria Santa Lucia ospita il Galà del Cavaliere per 200 atleti.. L'evento riunisce 40 circoli ippici di Puglia e Basilicata con la presenza FISE.. Giovedì 30 aprile, Masseria Santa Lucia ospiterà il Galà del Cavaliere, l’evento che trasformerà la disciplina equestre in una grande celebrazione sociale per il Sud Italia. La serata punterà a riunire le eccellenze della Puglia e della Basilicata in un contesto dove il prestigio sportivo si fonde con la convivialità, premiando circa 200 atleti coinvolti in sei diverse discipline. Il momento clou della serata sarà dedicato ai successi ottenuti durante l’anno agonistico. Oltre 40 circoli ippici saranno rappresentati nel luogo che, storicamente, funge da sede per le premiazioni FISE.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Galà del Cavaliere: il grande evento che premia l’eccellenza equestre Notizie correlate Lombardia premia il “cavaliere di ferro”: l’arte di SchignanoIl Consiglio regionale della Lombardia ha voluto celebrare a Milano, nella giornata di ieri 14 aprile 2026, l’eccellenza di un sapere antico che... Leggi anche: Il capo premia i dipendenti con una ‘pioggia’ di soldi: “Sul tavolo del gala aziendale sono state svuotate valigette con 26 milioni di dollari” Contenuti e approfondimenti Si parla di: Federazione Italiana Sport Equestri - Comitato Regionale Puglia - GALA' DEL CAVALIERE, il 30 APRILE. Sapori, 500 al Gran galà del bacalà di Sandrigo: gli sportivi Biasion e Porcellato sono i nuovi cavalieri onorariIl rallista Miki Biasion con la campionessa olimpica Francesca Porcellatoe il prefetto Filippo Romano tra i cavalieri della Confraternita del bacalà alla vicentina Nel 1992 Paolo Conte definiva - nell ... corrieredelveneto.corriere.it Domenica a Firenze il primo 'Gran galà del canottaggio'Sarà Firenze a ospitare la prima edizione del Gran Galà del Canottaggio. Domenica 7 dicembre alle 19, presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, saranno premiate le 44 medaglie d'oro della ... sportmediaset.mediaset.it